Valle d'Aosta, a 103 anni clinicamente guarita dal coronavirus



L'anziana donna è ospite dalla microcomunità di Pontey

AOSTA. L'elenco sempre più lungo delle persone dichiarate guarite dal Coronavirus in Valle d'Aosta potrebbe presto annoverare anche una nonnina di 103 anni, Giuseppina B. Classe 1916, la donna contagiata dal virus è ospite della microcomunità Pontey - una delle strutture per anziani più colpite dalla pandemia nella nostra regione. Ad oggi è clinicamente guarita, ma non è ancora inserita nella lista ufficiale di chi è riuscito a sconfiggere li virus. Il 7 aprile scorso è infatti arrivato il risultato del tampone fatto cinque giorni prima: esito negativo. Ora c'è attesa per l'esito del secondo tampone fatto l'8 aprile. Se anche questo sarà negativo, l'ultracentenaria potrà dirsi ufficialmente guarita. M.C.