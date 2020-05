Urta ciclista e non si ferma, denunciato dai carabinieri



Accusato di omissione di soccorso il conducente di un camion CHAMBAVE. I carabinieri della compagnia di Châtillon / Saint-Vincent hanno proceduto alla denuncia del conducente di un camion per omissione di soccorso e fuga dopo un incidente stradale. L'incidente è avvenuto nella giornata di ieri a Chambave, lungo la strada statale 26. L'uomo ha urtato un ciclista e non si è fermato a prestare soccorso. Fondamentali, per rintracciarlo, le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e il racconto fornito da un testimone. Il ciclista, ferito in modo lieve, è stato portato in ospedale per le cure del caso. redazione