In 4 bevono il caffè fuori da un bar di Morgex: sanzionati



Controlli delle forze dell'ordine contro gli assembramenti

AOSTA. Due sanzioni su 617 controlli sono state erogate in Valle d'Aosta dalle forze dell'ordine lunedì scorso, primo giorno della fase 2 dell'emergenza coronavirus. In questi giorni carabinieri, polizia e polizia locale, guardia di finanza e corpo forestale stanno continuando a vigilare sul rispetto delle misure anticontagio e del divieto di assembramenti. I carabinieri sono tornati ad impiegare un drone per sorvegliare il territorio. Ieri pomeriggio l'apparecchio ha sorvolato l'area Les Iles di Gressan che, nonostante la riapertura di parchi e giardini, rimane ancora chiusa per l'impossibilità da parte dell'amministrazione regionale di regolamentare l'accesso e impedire un eccessivo affollamento dello spazio verde. Tra le irregolarità riscontrate negli ultimi giorni, una mamma che stava facendo giocare il bambino nell'area giochi dell'area verde (la donna è stata allontanata insieme al bimbo) e quattro persone che stavano bevendo un caffè sedute al tavolino all'esterno di un bar di Morgex. Marco Camilli