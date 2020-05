Incidente stradale a Sarre, ferito un quarantenne



Lo scontro lungo la strada statale 26 tra una moto e un'automobile

SARRE. Un uomo di quarant'anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.20, sulla strada statale 26 nel comune di Sarre. Il ferito, residente in Valle d'Aosta, era in sella ad un motociclo che si è scontrato con una vettura guidata da una automobilista ed è stato portato in pronto soccorso. Le sue condizioni sono in fase di valutazione. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia. Il traffico ha subito qualche rallentamento.