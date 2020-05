Con la patente sospesa guidava un'auto per trasportare droga: arrestato



L'uomo è stato fermato dai carabinieri di Verrès e Saint-Vincent AOSTA. Un cinquantenne residente in bassa Valle è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri di Verrès e di Châtillon/Saint-Vincent per droga. L'uomo è stato trovato in possesso di 15 dosi di stupefacenti, eroina e cocaina, durante un controllo sul rispetto delle limitazioni sugli spostamenti in vigore per contrastare la diffusione del virus Covid-19. L'uomo è stato tradito dal suo eccessivo nervosismo che ha indotto i carabinieri a perquisire il veicolo che stava guidando, scoprendo così la droga. Il cinquantenne si trova ora agli arresti a domicilio in attesa della convalida. Per lui sono scattate anche delle sanzioni per guida con la patente sospesa e per aver chiaramente violato le norme sugli spostamenti. M.C.