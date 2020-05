Snowboarder muore sul Mont Dolent a Courmayeur



L'incidente questa mattina durante la discesa dalla vetta COURMAYEUR. Uno snowboarder è morto questa mattina sul Mont Dolent, a Courmayeur, a quota 3.800 metri. Lo sportivo, di cui per ora non è nota la nazionalità, è caduto durante la discesa sul ghiacciaio dalla vetta lungo il versante Sud. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 10. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso con i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e il medico rianimatore che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Illeso invece l'altro snowboarder che si trovava con la vittima. Ai finanzieri del Sagf il compito di procedere con le operazioni di identificazione. M.C.