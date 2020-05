Senza mascherina sputa all'autista del bus: arrestata dalla polizia di Aosta



La venticinquenne ha anche minacciato di infettare gli agenti della Volante AOSTA. Si rifiuta di indossare la mascherina per salire sul pullman e sputa addosso all'autista del mezzo pubblico: è accaduto ieri sera su un bus di linea diretto in bassa Valle. La giovane, V.M., una venticinquenne originaria del cuneese, è stata arrestata dalla polizia di Aosta e trattenuta in Questura con le accuse di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. A suo carico ci sono già altre denunce per vari reati anche simili. All'arrivo della Volante della Polizia di Stato, spiega la Questura, la giovane ha tentato di allontanarsi ma è stata fermata dagli agenti. Durante il controllo ha opposto resistenza colpendo al volto uno degli operatori, ingiuriandoli e minacciando anche di infettarli tutti affermando di essere malata. Marco Camilli