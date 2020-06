Alpinista trovato morto sul Monte Bianco



L'incidente è avvenuto sul versante francese del massiccio COURMAYEUR. Un alpinista francese di 60 anni è morto in un incidente lungo la via normale sul versante francese del Monte Bianco. Il peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix lo ha trovato senza vita domenica mattina poco sotto il rifugio di Tete Rousse (quota 3.167 metri) dopo che la famiglia aveva dato l'allarme non avendo più sue notizie.

redazione