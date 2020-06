Deve scontare due anni per furto, arrestato dalla polizia di Aosta



L'uomo è stato condotto in carcere a Brissogne AOSTA. Un uomo di 33 anni è stato portato in carcere dalla polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione. L'uomo, M.S., cittadino italiano, era stato condannato dalla corte di appello di Torino a due anni di reclusione per furto aggravato. Gli agenti della polizia di Aosta nei giorni scorsi lo hanno rintracciato sul territorio valdostano. Arrestato, il 33enne è stato condotto a Brissogne. redazione