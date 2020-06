Incidente stradale sulla statale 26 a Sarre, due feriti



Due feriti nello scontro all'altezza della farmacia di frazione Arensod Incidente sulla statale 26 a Sarre: auto si scontra con un camioncino SARRE. La strada statale 26 a Sarre è stata chiusa al traffico questa mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto all'altezza della farmacia di frazione Arensod poco prima delle ore 10. Un'automobile proveniente da una strada laterale non si è fermata allo stop per cause al vaglio della polizia locale e si è immessa sulla statale finendo contro un camioncino che sopravveniva in quel momento. Due le persone rimaste ferite nello scontro. Entrambe sono state portate in ambulanza al pronto soccorso di Aosta. Le loro condizioni sono al vaglio dei sanitari.



M.C.