Settantacinquenne di Aosta muore in un incidente in Liguria

Osvaldo Garin, 75 anni, era di Châtillon

AOSTA. Un settantacinquenne di Châtillon, Osvaldo Garin, ex dipendente della Olivetti di Ivrea, è morto giovedì mattina a Villanova d'Albenga, in provincia di Savona, investito mentre si trovava in bicicletta.

L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 453. Garin, in Liguria per trascorrere le ferie, è stato colpito da una monovolume e il violento urto lo ha fatto finire sul parabrezza del veicolo. Il decesso è avvenuto prima dell'arrivo in ospedale.

Sull'incidente sono in corso degli accertamenti. Il conducente della vettura ha spiegato di essersi trovato il ciclista di fronte all'altezza di una curva.

redazione