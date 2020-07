Aosta, ventenne trovata morta in una abitazione del quartiere Cogne

A dare l'allarme i famigliari che non riuscivano più a mettersi in contatto con lei

AOSTA. Tragedia al quartiere Cogne di Aosta, dove nella serata di ieri una ragazza ventenne è stata trovata senza vita in una abitazione di una palazzina in via Liconi.

Famigliari e amici avevano tentato a lungo di mettersi in contatto con lei senza riuscirci. È così scattato l'allarme. I vigili del fuoco sono intervenuti e all'interno dell'abitazione hanno trovato la ragazza ormai deceduta. La salma è stata portata all'obitorio del capoluogo.

La giovane soffriva di problemi di salute che potrebbero essere stati aggravati dalle alte temperature di questi giorni.

Ieri in Valle d'Aosta sono stati superati i 34 gradi. Le centraline di rilevazione della zona aeroporto di Saint-Christophe e di Villeneuve - Saint-Christophe hanno registrato 34.1 gradi e ad Arvier (zona cooperativa dell'Enfer) 33.9 gradi.

M.C.