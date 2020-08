Alpinista muore sulle Grandes Jorasses

E' scivolato lungo un ghiacciaio a quota 3.450 mt

AOSTA. Un alpinista è deceduto in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sul massiccio del Monte Bianco. L'uomo, di cui per ora non sono note le generalità, è scivolato su un ghiacciaio lungo la via normale alle Grandes Jorasses, al Reposoir, quota 3.450 metri circa.

Dell'intervento di recupero si occupa il personale del Soccorso Alpino Valdostano e i finanzieri di Sagf di Entrèves.

redazione