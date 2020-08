Alpinisti bloccati dal maltempo sul Castore, partita la missione di soccorso

Partita una squadra via terra per raggiungerli a 4.000 metri

AOSTA. Le guide del soccorso alpino stanno tentando di raggiungere alcuni alpinisti rimasti a 4.000 metri di quota sul Castore (gruppo del Monte Rosa). Gli scalatori hanno riscontrato delle difficoltà durante la salita e, forse a causa della scarsa visibilità, hanno sbagliato percorso finendo col rimanere bloccati.

L'elicottero - spiega la Centrale Unica del Soccorso - ha tentato più volte di avvicinarsi alla zona per recuperarli ma proprio il maltempo ha costretto l'equipaggio ad atterrare. È quindi partita una squadra di recupero via terra formata da quattro tecnici che ha iniziato la scalata della parete quasi verticale di ghiaccio e roccia per raggiungerli.

M.C.