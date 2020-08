Escursionista 81enne in Rianimazione dopo caduta in un dirupo

L'incidente nella zona del colle del Gran San Bernardo

SAINT-RHEMY-EN-BOSSES. Un turista di ottantuno anni residente in Francia è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Aosta dopo un incidente avvenuto mercoledì lungo un sentiero verso il col Fenêtre, nella zona del colle Gran San Bernardo.

L'uomo è caduto in un dirupo durante una escursione ed è stato recuperato in elicottero dal Soccorso Alpino Valdostano vista la zona impervia in cui si trovava.

Portato all'ospedale regionale Parini, viste le sue condizioni i medici lo hanno ricoverato nel reparto di Rianimazione.

La prognosi è riservata.

M.C.