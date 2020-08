Esplosione a La Salle, una donna ferita

Evacuate 12 abitazioni dai vigili del fuoco

LA SALLE. Una donna è stata portata all'ospedale regionale ospedale ad Aosta in seguito ad una esplosione avvenenuta in un complesso immobiliare di La Salle, in frazione Chez Les Rosset. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13.

Una dozzina di alloggi sono stati evacuati in seguito all'evento, le cui cause sono in via di accertamento.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco.

L'area è stata messa in sicurezza.

redazione