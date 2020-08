Immortalato dall'autovelox 240 km/h sull'autostrada A5

Per il conducente prevista una multa di 900 euro

AOSTA. La polizia stradale è al lavoro per individuare il conducente dell'automobile immortalata dall'autovelox nei giorni scorsi mentre sfrecciava in autostrada a Pont-Saint-Martin a 240 km/h, quasi il doppio dei chilometri orari consentiti nel tratto di A5 in questione.

La vettura risulta immatricolata in Francia. La persona al volante dovrà pagare una multa di circa 900 euro e subirà un provvedimento di divieto di guida in Italia per un periodo che potrà arrivare ad un anno.

Dall'inizio dell'anno sono più di 2500 i verbali per violazione dei limiti di velocità accertati lungo le strade della Valle d’Aosta.

M.C.