Covid-19, controlli della polizia sulle misure di contenimento del contagio

Contestate inadempienze in un locale di Aaosta: nei guai il gestore e due avventori

AOSTA. Proseguono i controlli della Polizia di Aosta sul rispetto della normativa in tema di Covid-19, sia da parte dei cittadini sull'uso delle mascherine e sul rispetto del distanziamento sociale, sia da parte dei gestori dei locali.

Nella serata di ieri, venerdì, in un locale del centro di Aosta gli agenti hanno contestato alcune inadempienze delle norme che disciplinano le misure di contenimento della diffusione epidemiologica. "Tali rilievi, al momento, sono oggetto di analisi finalizzata all'applicazione di eventuali contestazioni in merito alla condotta del gestore e di due avventori del locale", fa sapere la Questura in una nota.

