Geenna, sentenza anticipata a mercoledì 16

Cinque gli imputati ad Aosta nel processo sulla 'ndrangheta

AOSTA. È attesa già domani, mercoledì, la sentenza di primo grado dei giudici di Aosta del processo Geenna sulla 'ndrangheta in Valle d'Aosta.

Dopo le udienze dedicate alle requisitorie dell'accusa e delle difese, i pm hanno comunicato la rinuncia alle repliche, dunque i giudici sentenzieranno un giorno prima rispetto al calendario previsto inizialmente.

Gli imputati sono cinque. La condanna più pesante, 16 anni, è stata chiesta per il ristoratore Antonio Raso. I pm hanno chiesto anche 12 anni per il consigliere comunale di Aosta sospeso Nicola Prettico e condanne a 10 anni per il consigliere regionale sospeso Marco Sorbara, per l'ex assessore di Saint-Pierre Monica Carcea e per il dipendente del Casinò di Saint-Vincent Alessandro Giachino.

L'udienza di domani inizierà alle 9.30.

M.C.