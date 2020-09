Coronavirus, stabile il numero di casi positivi in Valle d'Aosta

I contagi totali salgono a 1.267 con 1.072 guariti

AOSTA. È stabile a 42 il numero di persone attualmente positive al Covid-19 in Valle d'Aosta, di cui una identificata nell'ultimo giorno. Cinque rimangono ricoverate in ospedale al Parini (nessuno in terapia intensiva) e le altre si trovano in isolamento domiciliare.

I casi positivi totali nella nostra regione salgono ad oggi 1.267; i guariti sono 1.072 e i decessi sono fermi a 146.

Inoltre secondo il bollettino regionale, che riporta i dati della prefettura, nei giorni del 14 e 15 settembre le forze dell'ordine hanno eseguito 719 controlli sul rispetto delle disposizioni anti-contagio ed elevato 6 sanzioni.

redazione