Maltempo, morto un vigile del fuoco ad Arnad

La vittima è un 53enne caposquadra dei volontari

ARNAD. Un vigile del fuoco volontario è rimasto ucciso durante un intervento nel comune di Arnad. Si tratta del caposquadra Rinaldo Challancin, 53 anni, di Arnad.

L'uomo - secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa - sembra sia deceduto a causa del crollo di una pianta che lo ha travolto.

In Valle d'Aosta per il maltempo è scattata l'allerta idrogeologica arancione in molti Comuni a causa delle intense precipitazioni e del forte vento.

redazione