Ragazzo di Quart scomparso ritrovato ad Aosta

Non era rientrato a casa dopo la scuola

AOSTA. È rientrato l'allarme per un quattordicenne residente a Quart che sembrava scomparso da ieri.

Il ragazzo non era tornato a casa dopo la scuola e in serata la madre, preoccupata, ne ha segnalato il mancato rientro facendo attivare il piano interforze per la ricerca di persone scomparse.

Oggi il giovane è stato ritrovato nel centro di Aosta e in buona salute.

I carabinieri stanno compiendo degli accertamenti sull'accaduto.

redazione