Monte Bianco, valanga travolge un gruppo di sciatori

In ospedale un canadese, uno statunitense e un valdostano feriti nel Canale dei Tedeschi

COURMAYEUR. Intervento del Soccorso Alpino Valdostano nella tarda mattinata di oggi per una valanga sul massiccio del Monte Bianco che ha coinvolto un gruppo di sciatori.

La valanga si è staccata nella zona del Toula lungo il Canale dei Tedeschi, a quota 3.300 metri - un canalone non nuovo a questo tipo di eventi.

Tre sciatori sono finiti al pronto soccorso di Aosta: sono un uomo di 33 anni canadese residente in Valle d'Aosta, un valdostano di 49 anni e un quarantenne di origine statunitense residente in Francia. Le loro condizioni sono al vaglio dei medici, ma nessuno dei tre sembra sia rimasto ferito in modo grave.

M.C.