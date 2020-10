Autogiro si ribalta, a Chamois interviene il Soccorso alpino

Sav e 118 sul posto per soccorrere il pilota e la passeggera

CHAMOIS. Intervento del Soccorso alpino valdostano e del 118 poco dopo mezzogiorno di oggi a Chamois per un incidente aereo.

Il pilota di un autogiro, un lombardo di 57 anni, e la sua passeggera, una corregionale di 56, sono rimasti feriti dopo che il velivolo si è ribaltato lungo un pendio in fase di atterraggio.

Entrambi non sembrano in gravi condizioni - riferisce la Centrale unica del soccorso - e la donna ha riportato alcune contusioni. Sono in cura al pronto soccorso di Aosta.

redazione