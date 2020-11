Aosta, morto il partigiano e gioielliere Marino Pasquettaz

È deceduto all'età di 94 anni

AOSTA. È scomparso all'età di 94 anni Marino Pasquettaz, partigiano e gioielliere di Aosta.

Scrivere di una persona defunta è un esercizio particolare. Se non la conosci, le righe di circostanza coprono l'articolo. Ma Marino, prima che entrasse nel buio della sua malattia, è stato per me una conoscenza particolare.

Frequentandolo fin dall'inizio mi resi conto delle diverse anime che convivevano in lui. I suoi racconti della sua guerra partigiana. I suoi racconti della vittoria del referendum sul divorzio e il suo avvicinarsi a Marco Pannella e al Partito Radicale. E poi il suo lavoro in una gioielleria che penso tutti gli aostani conoscono.

Ultima presenza nella politica valdostana per lui furono le elezioni regionali del 2008 quando si presentò candidato nella lista del "Popolo della Libertà".

Ora ci ha lasciato e la speranza è che il suo viaggio sia lieve e sereno, verso un mondo senza lotte, paure e malattie.

Marco Camilli