Scomparso l'imprenditore Marino Alessio Barmaverain

Chevalier de l'Autonomie e Cavaliere della Pace, aveva 92 anni

AOSTA. È morto all'età di 92 anni l'imprenditore Marino Alessio Barmaverain, Cavaliere della Pace e Chievalier de l'Autonomie dal 2018.

Barmaverain nacque in Francia nel 1928, paese in cui si trasferì il padre Enrico, perseguitato politico dal fascismo. Arrivò in Valle d'Aosta per la prima volta nel 1939 e vi tornò anni dopo per evitare il servizio militare nelle colonie francesi. Dopo un periodo nella società nazionale Cogne, contribuì alla fondazione nel 1960 della società Rosaire & Barmaverain, poi della Società Valdostana Resine e della Baltea Impianti diventata più tardi associata di Valeco.

In una nota, i presidenti della Regione Erik Lavevaz e del Consiglio regionale Alberto Bertin esprimono "vicinanza alla famiglia" di Barmaverain. "La Valle d’Aosta perde un uomo dai grandi valori morali", si legge in una nota. "Uomo dal grande spirito d’iniziativa, è stato il simbolo dell’intraprendenza valdostana. La sua gioventù passata tra Francia e Valle d’Aosta ne ha forgiato i valori". Barmaverain era anche "uomo attento alle esigenze sociali del mondo, ha speso la sua vita privata in iniziative di adozioni a distanza in favore dei bambini e dei giovani in generale".

redazione