Guida in stato di ebbrezza, denunciato valdostano con tasso alcolemico di 2,40

Il 54enne era rimasto ferito in un incidente stradale a Quart

AOSTA. Un automobilista valdostano è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza in seguito ad un incidente stradale.

Il sinistro - riferisce la Questura di Aosta - è avvenuto nei giorni scorsi a Quart. L'uomo è stato portato in ospedale per le ferite riportate ed è stato sottoposto all'esame per accertare l'assunzione di alcolici. Il test ha dato esito positivo: il suo tasso alcolemico era di 2.40 g/l.

Per il cinquantaquattrenne è scattata la revoca della patente da parte della polizia di Aosta.

L'uomo rischia inoltre l'arresto fino a 2 anni e una sanzione che può arrivare a 12.000 euro.



M.C.