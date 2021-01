Valanga sul Velino, due unità cinofile valdostane partono per l'Abruzzo

'Nemo' e 'Tank' partecipano alle ricerche di 4 escursionisti complicate dalle valanghe e dalle condizioni meteo difficili

AOSTA. Due unità cinofile della Valle d'Aosta sono partite nel primo pomeriggio di oggi per la zona di L'Aquila, in Abruzzo, per aiutare nelle operazione di ricerca e soccorso di quattro escursionisti (non scialpinisti come indicato in precedenza) coinvolti nel distaccio di una valanga.

L'incidente si è verificato in Valle Majelama, sul massiccio del Velino - riferisce la Centrale unica del soccorso valdostana. "Nemo" e "Tank" sono partiti con gli istruttori Fabio e Thomas per l'Abruzzo per partecipare alle operazioni di soccorso rese difficili dalle condizioni meteo che non permettono l'uso degli elicotteri.

Le squadre di ricerca devono anche fare i conti con le numerose valanghe cadute nell'area e con l'assenza di indicazioni precise per localizzare l'area in cui si trovano i dispersi.







M.C.