Ragazzina scompare a Courmayeur: ritrovata ore dopo in Lombardia

La tredicenne era andata da un amico. L'allarme scattato dopo il mancato rientro da scuola

COURMAYEUR. Sta bene la tredicenne che risultava scomparsa ieri, martedì, a Courmayeur. La ragazzina, che frequenta le scuole medie di località Monte Bianco, doveva rientrare a casa dopo le lezioni, ma non è mai arrivata. Il padre non vedendola tornare ha dato l'allarme.

La giovane è stata ritrovata qualche ora dopo in Lombardia: si era allontanata per andare a trovare un amico.

L'adolescente non aveva il cellulare - era stato lasciato a casa - e non si era recata a scuola. È stato il suo profilo social ad aiutare nelle ricerche. È infatti emerso che la tredicenne si stava recando ad Azzate, in provincia di Varese, da un amico.

I carabinieri l'hanno rintracciata in serata.

M.C.