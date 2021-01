Stroncato da un infarto il direttore del Ser.D. di Aosta

Paolo Micali Bellinghieri aveva 57 anni

AOSTA. È morto all'età di 57 anni Paolo Micali Bellinghieri, direttore del Ser.D. di Aosta. Era in carica dallo scorso 8 giugno.

"Con infinita tristezza comunichiamo che il dottor Paolo Micali Bellinghieri ci ha lasciati. Il decesso, probabilmente dovuto ad un infarto, è avvenuto questa notte", fa sapere in una nota l'Azienda Usl della Valle d'Aosta che gestisce il servizio per le dipendenze.

"Oggi salutiamo il collega e l'amico. Ottimo professionista, persona gentile, affabile, solare, ha dimostrato nel corso degli anni un'eccezionale capacità relazionale tale da ricondurre alla normalità attività difficili in settori particolari, come quello delle dipendenze in generale, delle tossicodipendenze e della sanità carceraria", scrivono in una nota il direttore generale dell'Usl, Angelo Pescarmona, il Direttore Sanitario Maurizio Castelli e il Direttore amministrativo Marco Ottonello.

In un altro messaggio il presidente della Regione Erik Lavevaz e l'assessore alla Sanità Roberto Barmasse ricordano Bellinghieri " con grande affetto per aver condiviso, fino all’anno scorso, importanti momenti lavorativi all’interno del presidio ospedaliero regionale".

redazione