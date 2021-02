Immigrazione, 39enne arrestata al Traforo del Monte Bianco

AOSTA. Una trentanovenne oriiginaria della Repubblica Dominicana e residente in Francia è finita in manette e altri quattro stranieri sono stati denunciati dalla polizia di frontiera per immigrazione clandestina e favoreggiamento.

Il gruppo viaggiava a bordo di un veicolo guidato dalla trentanovenne che dalla Francia stava entrando in territorio italiano attraverso il Traforo del Monte Bianco.

La polizia di frontiera ha proceduto ad un controllo scoprendo che i quattro passeggeri, tutti cittadini sudamericani, non erano in regola con i documenti per l'area Schengen.

Per i quattro passeggeri è stata chiesta la riammissione alle autorità francesi.

La donna, in quanto conducente del veicolo che trasportava gli stranieri, è stata arrestata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio con rito direttissimo.







redazione