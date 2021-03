Altri due passeur arrestati al Traforo del Monte Bianco

AOSTA. Ancora arresti da parte della polizia di frontiera al Traforo del Monte Bianco per immigrazione clandestina. In manette sono finiti un cittadino kosovaro di 24 anni residente in Francia e un trentottenne macedone fermati mentre dall'Italia stavano recandosi in Francia accompagnando due connazionali non in regola. Giudicati con rito direttissimo dal Tribunale di Aosta, sono stati condannati a 8 mesi di reclusione e al pagamento di 20.000 euro di multa.

Della situazione dei quattro passeggeri irregolari si occuperà l'Ufficio Immigrazione della Questura di Aosta.

Tutti e sei gli occupanti dei veicoli sono stati anche sanzionati per la violazione delle norme di contenimento anti Covid-19.

M.C.