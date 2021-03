Valanga al Col Fourchon, estratto vivo uno scialpinista

AOSTA. Uno scialpinista è stato salvato dal Soccorso Alpino Valdostano nel valle del Gran San Bernardo dopo il distacco di una valanga.

L'evento è avvenuto poco prima delle ore 13 a quota 2.500 metri circa al Col Fourchon. L'allarme è stato dato da un compagno di gita che ha informato la Centrale unica del soccorso dell'accaduto.

Per l'operatore non è stato facile acquisire i dettagli necessari per disporre l'intervento perché l'uomo era molto agitato visto l'accaduto, comunque grazie alle informazioni ricavate dalla comunicazione via radio l'elicottero ha raggiunto il luogo dell'incidente.

Lo scialpinista è stato estratto dalla neve in ipotermia e con diversi traumi, come riferito dalla Cus.

M.C.