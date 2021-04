Ubriaco alla guida di un tir, la polizia stradale lo denuncia

AOSTA. Un cittadino francese è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo un controllo effettuato dalla polizia stradale di Aosta - Courmayeur al Traforo del Monte Bianco. L'uomo stava conducendo un autoarticolato con targa francese. Sottoposto all'etilometro, gli agenti hanno accertato un tasso alcolemico nel sangue di circa 2 g/l (per gli autotrasportatori il limite è 0).

In aggiunta alla denuncia penale, all'uomo è stata ritirata la patente. Inoltre gli agenti hanno elevato una salata sanzione di 1.300 euro per aver condotto il mezzo pesante senza rispettare i tempi di guida e riposo.

