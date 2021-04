Tredicenne bloccato nel torrente a Cogne, interviene il Sav

Il ragazzino si era ferito scivolando sulle rocce bagnate

COGNE. Si è conclusa con il trasporto in ospedale e un trauma ad un arto superiore la disavventura vissuta da un tredicenne caduto giovedì pomeriggio nel torrente Grand Eyvia, a Cogne.

Il ragazzino è scivolato sulle rocce bagnate ed è finito in acqua in punto poco profondo senza riuscire a tornare a riva da solo anche a causa del dolore al braccio. Lo ha recuperato una squadra del Soccorso Alpino Valdostano intervenuta in elicottero intorno alle ore 17.30.

Il tredicenne è stato imbragato e portato a bordo dell'elicottero con l'uso del verricello, poi è stato accompagnato al pronto soccorso di Aosta per completare gli accertamenti del caso.

redazione