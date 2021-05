Covid, controlli della polizia: multato 1 esercizio commerciale e 2 clienti

Nel fine settimana la Questura di Aosta disporrà altri controlli in tutta la Valle d'Aosta sul rispetto delle misure contro il Covid-19

AOSTA. Nel fine settimana la polizia di Aosta effettuerà controlli su tutto il territorio regionale per controllare il rispetto delle misure di contenimento contro il Covid-19. Lo annuncia la Questura di Aosta.

Nel corso della settimana gli agenti della polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione hanno controllato 14 attività e identificato una quarantina di persone. Nei confronti del titolare di un esercizio commerciale e di due avventori di un altro esercizio commerciale sono state contestate sanzioni amministrative per violazione delle norme sul contenimento del contagio: in un caso per il mancato uso dei dispositivi di protezione, nell'altro per non aver rispettato il divieto di consumazione all'interno di un bar, nonostante l'invito del gestore ad uscire dal locale.

redazione