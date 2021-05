Palazzo regionale evacuato per un falso allarme incendio

Vigili del fuoco sul posto, non ci sono feriti

AOSTA. La sede della Regione è stata evacuata oggi per un allarme incendio scattato verso mezzogiorno. Il personale è uscito per precauzione e i vigili del fuoco sono entrati per risalire all'origine dell'odore di bruciato avvertito negli ambienti. È poi emerso che il sistema anticendio dell'aula del Consiglio Valle si era attivato probabilmente per un malfunzionamento dell'impianto di ventilazione legato alle resistenze.

Non ci sono stati feriti e l'allarme è rientrato dopo circa mezz'ora.

redazione