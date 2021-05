Al bar dopo la partita di fiolet: 21 multati a Morgex

Assembramento e niente mascherine nel bar: tutti sanzionati e locale chiuso 5 giorni

AOSTA. Domenica pomeriggio i carabinieri di Morgex hanno multato un gruppo di giocatori di fiolet che dopo la partita, malgrado i divieti per l'emergenza Covid-19 e la zona rossa, si sono ritrovati all'interno di un bar del paese per bere e festeggiare. In 21 sono stati sanzionati per il mancato uso delle mascherine e per aver violato il divieto di assembramento. Per il titolare del locale, il Café Mont Blanc, sono scattati 5 giorni di chiusura.

Sempre domenica i carabinieri riferiscono di altre 5 persone sanzionate sul territorio per analoghe violazioni.

Dall'inizio della pandemia i militari hanno controllato 53 mila persone ed elevato più di 1.100 sanzioni. Circa 9.900 i controlli effettuati nei locali pubblici con altre 52 sanzioni elevate. Nell'ultima settimana inoltre sono state multate 38 persone su 900 controllate e 2 locali su 21.

M.C.

(foto d'archivio)