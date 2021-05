In bicicletta in autostrada di notte: lo ferma la polstrada a Nus

Nei suoi confronto la Questura ha emesso un ordine di abbandono del territorio nazionale

AOSTA. Durante un servizio di controllo sulla A5 la polizia stradale di Pont-Saint-Martin si è imbattuta la scorsa notte in un ciclista. Il giovane, un ventitreenne del Marocco, è stato notato dai poliziotti mentre percorreva l'autostrada in sella al mezzo a due ruote nei pressi di Nus, al buio e vestito con abiti scuri, quindi ancora più difficile da vedere per i mezzi in transito ad alte velocità.

Il giovane è stato portato in Questura ad Aosta per l'identificazione. Non aveva documenti, ma l'Ufficio Immigrazione è stato in grado di attribuirgli nome e cognome. È emerso che nei suoi confronti la Questura di Roma aveva in passato già emesso due provvedimenti di espulsione.

Oltre alla multa per aver violato il codice della strada, al giovane è stato dato un ordine di abbandono del territorio nazionale.

M.C.