Morto scialpinista travolto da una valanga in Valpelline

Le operazioni di riconoscimento affidate al Sagf di Cervinia

AOSTA. Uno scialpinista è morto travolto da una valanga oggi pomeriggio nella Valpelline, sotto al rifugio Nacamuli al col Collon.

È stata la compagna della vittima a dare l'allarme. Il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza sono intervenuti intorno alle ore 15.45 a quota 2.700 metri.

Per lo scialpinista deceduto - le cui generalità per il momento non sono note - non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato portato ad Aosta. Le operazioni di riconoscimento ufficiale sono affidate al Sagf di Cervinia.

M.C.