Cittadino ghanese arrestato al traforo del Monte Bianco

Per aver violato il divieto di tornare in Italia

COURMAYEUR. Un cittadino ghanese di 42 anni residente in Francia è stato arrestato dalla polizia in servizio al traforo del Monte Bianco nell'ambito dei controlli contro la criminalità transfrontaliera.

L'uomo viaggiava a bordo di un bus di una compagnia di linea in servizio tra Parigi e Verona. Da controlli è emerso che il quarantaduenne aveva ricevuto una espulsione amministrativa a firma del Prefetto della provincia di Verona, risalente 2019, con un divieto di tornare in Italia per i successivi cinque anni. Gli agenti hanno quindi proceduto all'arresto in flagranza.

