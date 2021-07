Alpinisti in difficoltà recuperati sul Cervino

Intervento del Soccorso alpino valdostano e dell'Air Zermatt sulla scala Jordan

Intervento di soccorso in notturna ieri sul Cervino. Due alpinisti in difficoltà sulla Scala Jordan (quota 4.400 metri) si sono messi in contatto con il Soccorso Alpino Valdostano chiedendo supporto.

Con un sorvolo in zona i soccorritori sono riusciti a individuarli, ma il recupero è stato affidato ai colleghi svizzeri dell'Air Zermatt autorizzati al volo notturno.

I due alpinisti non erano feriti, ma avevano riscontrato difficoltà tecniche e per questo non riuscivano a rientrare autonomamente.

M.C.