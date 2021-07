Aosta, serata da discoteca senza mascherine: multato locale del centro

Il titolare diffidato dall'organizzare altri eventi senza autorizzazione

Un locale del centro storico di Aosta è stato multato dalla Questura di Aosta per aver organizzato una serata da discoteca senza avere le autorizzazioni necessarie. Il gestore è stato anche sanzionato per la violazione delle disposizioni contro il contagio da Sars-Cov-2 per il mancato uso delle mascherine da parte delle decine di giovani avventori che hanno partecipato alla serata e per non aver rispettato le regole sul distanziamento personale.

La violazione è stata riscontrata nei giorni scorsi nell'ambito dei controlli che la polizia sta effettuando sul territorio sulle norme anti Covid-19.

Viste le due violazioni il gestore è stato diffidato dall'organizzare altri eventi del genere, «a grave compromissione non solo dell’ordine e della sicurezza pubblica ma anche della salute della comunità valdostana in tempo di pandemia», pena la sospensione e la possibile revoca della licenza.

M.C.

(immagine di repertorio)