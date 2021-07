Incidenti in montagna, tre alpinisti al pronto soccorso

Tra sabato e domenica 14 interventi del Soccorso alpino valdostano

Tre alpinisti sono finiti al pronto soccorso di Aosta oggi per due diversi incidenti avvenuti al Gran Golliat e sul Breithorn centrale.

Nel primo caso il Soccorso alpino valdostano ha recuperato un cinquantanovenne tedesco caduto per una trentina di metri da una barra di roccia durante un'ascensione in solitaria. L'uomo è finito su un cumulo di neve e ghiaccio e ha riportato diversi traumi. Diagnosi simile per due alpinisti francesi scivolati per 300 metri sul Breithorn Centrale. Le loro condizioni non appaiono gravi.

In tutto nel corso della giornata i soccorritori hanno compiuto dieci missioni di soccorso. Ieri, sabato, sono stati portati a termine altri quattro interventi.

M.C.