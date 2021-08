Due giovani in difficoltà in un torrente recuperati dall'elisoccorso

Intervento a Cogne del Soccorso Alpino Valdostano

Interventi dell'elisoccorso questa mattina a Cogne per recuperare due giovani bloccati in un torrente nel vallone di Valeille.

Come riferito dalla Centrale unica del soccorso, i due si erano tuffati nel torrente per aiutare il cane di un'altra persona che rischiava di annegare. L'animale è stato riportato a riva, ma i due giovani non sono riusciti a uscire dall'acqua e sono stati trascinati dalla corrente fino ad un salto di roccia di sei metri. L'intervento del Soccorso Alpino Valdostano ha permesso di recuperarli entrambi.

Le loro condizioni sono «buone».



M.C.