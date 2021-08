Aggressione in zona stazione, arrestato un tunisino

Un cittadino tunisino è stato arrestato dalla polizia per un'aggressione avvenuta la scorsa notte ad Aosta, nella zona della stazione ferroviaria.

L'uomo, di quarantacinque anni, è accusato di aver aggredito un marocchino con una manichetta antincendio per cercare di derubarlo. La Volante, intervenuta su segnalazione, ha arrestato il tunisino che ora si trova ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

La vittima dell'aggresione è stata trasportata all'ospedale di Aosta per le cure del caso.

M.C.