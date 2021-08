Aosta, locale multato per inadempienze e violazioni

Titolare sanzionato per 5mila euro per slot machines, assenza dei dispositivi di protezione e mancanze igienico-sanitarie

Polizia e Guardia di finanza hanno chiuso un'attività di somministrazione di alimenti e bevande di Aosta per inadempienze e violazioni riferite anche, ma non solo, alle disposizioni contro la diffusione del Covid-19.

I controlli effettuati insieme all'Usl nel locale di corso Battaglione Aosta hanno evidenziato la «mancanza dei requisiti igienico-sanitari delle strutture destinate alla conservazione degli alimenti» e il «cattivo stato di conservazione degli alimenti stessi» oltre che l'assenza di «rintracciabilità degli alimenti», che sono stati sequestrati. Inoltre è stato contestato il mancato uso dei dispositivi di protezione contro il Covid-19 e la violazione della legge regionale contro la ludopatia. Nel locale infatti erano in funzione al di fuori dell'orario autorizzato dodici slot machines nonostante sia in vigore il "distanziometro" per i luoghi sensibili.

Al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per 5.000 euro. Inoltre l'attività dovrà restare chiusa fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie.

M.C.