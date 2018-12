Gressan, il Comune attiva un servizio di messaggistica via WhatsApp

Valutazione attuale: 0 / 5

GRESSAN. Il Comune di Gressan ha attivato un servizio informativo di messaggistica tramite WhatsApp.

L'obiettivo - spiega l'amministrazione comunale - è informare la popolazione sui servizi comunali e altre questioni di interesse generale, tenerla aggiornata sui principali eventi in programma sul territorio e trasmettere le comunicazioni di emergenza e le comunicazioni di protezione civile.

Per registrarsi al servizio è sufficiente salvare sulla rubrica del cellulare il numero 338 9428034 e inviare un messaggio con testo "Mi iscrivo". Se si cambia idea basta inviare un messaggio con il testo "Mi cancello".

«I messaggi saranno inviati con modalità broadcast, per tutelare la privacy degli iscritti - spiega il Comune -; quindi nessun utente potrà vedere i numeri degli altri iscritti al servizio, né i nomi in elenco, né le notifiche e i messaggi inviati dalle altre utenze (non è un gruppo)».

