Confermata la collaborazione tra Celva e Avapa per la lotta al randagismo

AOSTA. Prosegue la collaborazione tra il Celva e l'Avapa per la lotta al randagismo. L'associazione e il consorzio hanno da tempo avviato un servizio associato per catturare e custodire i cani che vagano sul territorio e grazie a questo lavoro 324 animali sono stati recuperati dal giugno 2017.

La convenzione alla base del servizio è appena stata rinnovata per altri tre anni e ciò consentirà ai Comuni della Valle d'Aosta di aderirvi ad un costo concordato che varia in base al numero di abitanti.

«La convenzione - spiega Riccardo Bieller del Celva - ha l'obiettivo di rispondere agli obblighi normativi imposti dalla legge e, in sinergia con Avapa e con tutti i cittadini, di garantire il mantenimento dell'ordine del territorio. È importante che i cittadini e le amministrazioni comunali collaborino per limitare il randagismo e i rischi connessi. La convenzione serve proprio per mettere un freno a tale fenomeno e ai costi che poi ricadono sull’intera collettività».

Il servizio è attivo nell'arco delle 24 ore, tutto l'anno. Se il cane recuperato è dotato di microchip, il Comune può addebitare al proprietario il costo della cattura più la sanzione per la mancata custodia.







E.G.