Alla biblioteca di Gressan due iniziative dedicate ai bambini

GRESSAN. Sabato 13 aprile la biblioteca di Gressan ospiterà due iniziative pensate per i bambini.

Una di queste è il "laboratorio creativo di Pasqua" che si svolgerà dalle ore 9.30 fino alle ore 11.30 per bambini dai 5 ai 10 anni. L'altro è l'appuntamento di "Nati per leggere", dalle ore 10.30 alle ore 12, pensato per i bimbi da 0 a 2 anni e per le loro famiglie.

L'iscrizione al laboratorio è obbligatoria entro l'11 aprile rivolgendosi in biblioteca mentre per la seconda iniziativa l'iscrizione è consigliata.

